CREDR Care : अब घर बैठे होगी आपकी बाइक की सर्विसिंग, कीमत भी होगी मार्केट रेट से आधी

नई दिल्ली: यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड क्रेडआर ( used two wheeler brand CREDR )ने ऑन डिमांड बाइक सर्विसिंग सेगमेंट में पदार्पण किया है और एक डोरस्टेप बाइक सर्विसिंग ( doorstep bike servicing ) ( Bike Care ) सेवा क्रेडआर केयर ( CREDR Care ) ( bike servicing at doorstep ) ( contactless bike servicing ) लॉन्च की है। कंपनी ने ये सेवा सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के अनुसार बढ़ती होम-सर्विसेज तथा उपभोक्ताओं में दैनिक जीवन में टू-व्हीलर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए ली है। कंपनी उपभोक्ताओं को रीफर्बिश्ड यूज्ड टू-व्हीलर्स उपलब्ध कराती है और अब सर्विसिंग क्षेत्र में भी कंपनी का लक्ष्य ऐसी ही सफलता पाना है। यह सेवा देश के चार महानगरों- बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर और पुणे में उपलब्ध है।

भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने लंबा सफर तय किया है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, बाइक और स्कूटर वाला टू-व्हीलर सेगमेंट देश में कुल ऑटोमोबाइल सेक्टर में 81 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। यह सेगमेंट 9.48 प्रतिशत सीएजीआर पर वृद्धि भी कर रहा है। हालांकि आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं लेकिन बात जब व्यवस्थित, ऑनलाइन बाइक मेंटीनेंस सेवा की बात आती है तो यह इंडस्ट्री काफी पीछे है। लोग अभी भी अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए रोडसाइड गैराज को वरीयता देते हैं, जहां उनसे एक बार में 200-400 रुपये लिए जाते हैं। इस दौरान उनका काफी समय बरबाद हो जाता है और वे लोगों और संक्रमित वातावरण के सीधे संपर्क में आते हैं, खासकर तब जब कोरोनावायरस महामारी का प्रकोप फैला है। इसके अलावा, उपभोक्ता सड़क किनारे बने असंगठित मैकेनिकों द्वारा सर्विस के दौरान नकली ऑटो पार्ट्स लगाकर और खराब ऑइल डालकर उन्हें धोखा देने की बात भी कहते हैं।

क्रेडआर केयर उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार उनके घर या ऑफिस में ही सर्विस करने की सुविधा देता है। कंपनी डोरस्टेप सर्विसिंग के लिए उपभोक्ता से बाइक मॉडल पूछने के साथ उनकी सुविधा के अनुसार सर्विसिंग के लिए उनसे तारीख, समय तय करती है। कंपनी सर्विस के दौरान उपयोग होने वाली वस्तुओं या वाहन में लगने वाले पुर्जों व अन्य सामान तथा कीमत के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतती है। सर्विसिंग प्रशिक्षित ऑटो विशेषज्ञों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वच्छता के सभी मानकों का पालन करते हुए की जाती है।

क्रेडआर के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर शशिधर नंदीगम ने कहा,फुल-स्टेक यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड के तौर पर टूव्हीलर सर्विसिंग में जाने का कदम हमारी सहज प्रगति है। बाइक रीफर्बिशमेंट और मेंटीनेंस के क्षेत्र में हमारी दक्षता हमें इस कदम के लिए संपूर्ण बनाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए टू-व्हीलर्स की बढ़ती बिक्री के बाद हम आश्वस्त हैं कि ऑन-डिमांड, डोरस्टेप सर्विसिंग में भी वृद्धि होगी।

देश के कई शहरों में लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद लोग काम पर लौट रहे हैं। इस दौरान एक यूज्ड टू-व्हीलर्स खरीदने का चलन अचानक से बढ़ा है, क्योंकि लोग अब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। जिनके पास पहले से ही टू-व्हीलर्स हैं, वे भी अपने वाहन की सर्विसिंग कराने के बारे में सोचेंगे क्योंकि लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक परिवहन से खुद को पूरी तरह दूर कर लेंगे और निजी वाहन पर ही निर्भर हो जाएंगे।