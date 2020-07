Used Bikes पर मिलेगी 12 महीनों की फ्री वारंटी, जानें ग्राहक कैसे ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा

नई दिल्ली: यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड क्रेडआर ( CredR ) अब अपने शोरूम्स से बिकने वाले प्रत्येक यूज्ड टू-व्हीलर पर 12 महीनों की विस्तृत वारंटी दे रहा है। इस ऑफर के तहत बिकने वाले यूज्ड टू-व्हीलर ( Used Vehicles ) ( Used Vehicles Warranty ) के इंजन या गियर बॉक्स में किसी भी नुकसान पर पर 100 फीसदी कवर दिया जाएगा। इंजन और गियर बॉक्स के लगभग 40 महत्वपूर्ण पुर्जों को कवरेज के साथ इस वारंटी के तहत एक साल में 12,000 रुपये तक की बचत होने का दावा किया गया है। 12 महीनों की संपूर्ण वारंटी में टू-व्हीलर की चार जरूरी सर्विसेज भी शामिल हैं। ये सेवाएं क्रेडआर के अधिकृत सर्विस सेंटर्स के व्यापक नेटवर्क पर दी जाएंगी। ( second Hand Bikes ) ( Second Hand Vehicles )

सभी प्रमुख शहरों में अनलॉक लागू होते ही लोगों की एक बड़ी संख्या मे वायरस के संक्रमण के डर से परिवहन के लिए सार्वजनिक परिवहन से निजी परिवहन का रुख कर लिया है। क्रेडआर ने लॉकडाउन-1 से अनलॉक-1 के बीच इसकी मांग में 200 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। मानसून के साथ-साथ ऑन-रोड यूज में वृद्धि के कारण टू-व्हीलर में अचानक होने वाले और महंगे नुकसानों को कवर करने के लिए 12 महीनों की वारंटी दी गई है।

क्रेडआर के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर शशिधर नंदीगम ने कहा,क्रेडआर एक फुलस्टेक व्यापार है, जो बड़े पैमाने पर मेकैनाइज्ड रीफर्बिशमेंट सेंटर संचालित करता है और टू-व्हीलर्स को बेचने से पहले रीफर्बिश करने के लिए कुशल ऑटो विशेषज्ञों की सेवाएं लेता है। हमारे रीफर्बिश्ड टू-व्हीलर्स की गुणवत्ता हमें हमारे ग्राहकों को छह से 12 महीनों की गारंटी देने का विश्वास देती है, जो कोई अन्य कंपनी नहीं दे सकती।

उन्होंने आगे कहा कि बाइक खरीद की प्रक्रिया ने पिछले पांच साल में मानक स्थापित किए हैं और इस प्रक्रिया में रियल टाइम के आधार पर सुधार होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विभिन्न ब्रांड्स की अच्छी गुणवत्ता की बाइक्स पता करने और उनका रीफर्बिशमेंट कर उन्हें बेहतरीन बनाने में महारत हासिल है। यह नई सेवा हमारे ग्राहकों को हमारी विशेषज्ञता का, टू-व्हीलर को 12 महीनों तक अच्छी हालत में रखने में और हाल ही में लॉन्च हमारी बाईबैक प्लस योजना के अंतर्गत एक साल बाद ही अच्छी कीमतों पर वापस हमें ही बेचने लाभ प्रदान करेगी।

क्रेडआर ने हाल ही में ऑनलाइन बुकिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी फीचर शुरू किया है, जिससे दूर-दराज के ग्राहक बाइक खरीदने के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और उसे घर पर ही मंगा सकते हैं। इसके साथ ही, क्रेडआर प्रत्येक टू-व्हीलर के साथ पेपर ट्रांसफर कराने में सहयोग तथा बीमा की सुविधा भी प्रदान करता है।

क्रेडआर के बारे में

क्रेडआर टूव्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए भारत का सबसे विश्वसनीय और इस क्षेत्र में सभी सुविधाएं देने वाला एकमात्र ब्रांड है। साल 2015 में स्थापित क्रेडआर का लक्ष्य इस असंगठित क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में पहली बार फर्स्ट-इन-यूज सेवा देकर यूज्ड टूव्हीलर्स के पूरे लेन-देन की प्रक्रिया को सरल बनाने का है। कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पर भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेडआर ब्रांडेड रिटेल शोरूम्स फ्रेंचाइजी मॉडल में संचालित करती है। ये शोरूम्स पुणे, बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, कोटा और हैदराबाद में स्थित हैं।