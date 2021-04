5 लाख रुपये से भी कम कीमत पर मिल रही है ये 7 सीटर कार, 40 हजार रुपये तक की छूट

Datsun Go Plus भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सस्ती मल्टी परपज व्हीकल (MPV) है। कंपनी अब इस सात सीटर कार के ऊपर ग्राहकों को 40 हजार रुपये तक की बंपर छूट दे रही है।

नई दिल्ली। यदि आप कम बजट पर बेहतरीन गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए डैटसन एक शानदार ऑफर लेकर आया है। यदि आपका बजट पांच लाख रुपये से कम का है तो फिर डैटसन की ये स्कीम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

दरअसल, कार बनाने वाली कंपनी डैटसन की सात सीटर कार डैटसन गो प्लस बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ती है। Datsun Go Plus भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सस्ती मल्टी परपज व्हीकल (MPV) है। कंपनी अब इस सात सीटर कार के ऊपर ग्राहकों को 40 हजार रुपये तक की बंपर छूट दे रही है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले Datsun redi-GO कार पर ग्राहकों को 35 हजार रुपये से अधिक की छूट मिल रही थी और यह कार 4 लाख रुपये से कम की कीमत पर मिल रही थी। अब आइए जानते हैं Datsun Go Plus की कीमत और इसपर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में..

40 हजार रुपये तक की मिल रही है छूट

आपको बता दें कि Datsun की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, Datsun GO+ की खरीदारी पर ग्राहकों को 40 हजार रुपये तक का की छूट मिल रही है। यह छूट दो हिस्सों में दिया जा रहा है। पहले भाग में कार की खरीद करने पर 20 हजार रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है, तो दूसरे भाग में कंपनी की ओर से ग्राहकों को 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट दिया जा रहा है।

हालांकि, कंपनी ने ये स्पष्ट किया है कि कार की वैरिएंट और लोकेशन के आधार पर ऑफर में बदलाव हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले नजदीकी डीलर से संपर्क जरूर करें और सभी तरह का जानकारी ले लें।

5 लाख से कम पर मिल रही है Datsun Go Plus

डैटसन की वेबसाइट के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में Datsun Go Plus की एक्स शोरूम कीमत 4.25 लाख रुपये है। इस कार की टॉप एंड वैरिएंट की कीमत 6.99 रुपये तक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Datsun Go Plus में बीएस6 युक्त 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला HR12 DE पेट्रोल इंजन है।

मैन्युएल ट्रांसमिशन 5000 आरपीएम पर 68 Ps की अधिकतम पावर उत्पन्न करता है। इसके अलावा 4000 आरपीएम पर 104 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। जहां तक इस कार की चौड़ाई की बात करें तो 1636 मिलीमीटर है और ऊंचाई 1507 मिलीमीटर है, जबकि कार की लंबाई 3995 मिलीमीटर है।

ये है अन्य कंपनियों के सात सीटर कार की कीमत

अब यदि Datsun Go Plus के अलावा बाकी अन्य कंपनियों की सात सीटर कार की बात करें तो Maruti Suzuki Ertiga, Renault Triber, Mahindra Bolero, और Maruti Suzuki Eeco शामिल हैं। जहां तक इनकी कीमत की बात करें तो Renault Triber की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 5.33 लाख रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 7.82 लाख रुपये तक जाती है।

वहीं, Maruti Suzuki Ertiga की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 7.81 लाख रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 10.59 लाख रुपये तक जाती है। इसके अलावा Maruti Suzuki Eeco की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 4.08 लाख रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 7.05 लाख रुपये तक जाती है। जबकि Mahindra Bolero की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 8.17 लाख रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 9.15 लाख रुपये तक जाती है।