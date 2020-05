Datsun Redi Go BS6 2020 लॉन्चिंग को तैयार, 3 लाख से भी कम हो सकती है कीमत

रेडी गो फेसलिफ्ट ( Datsun redi go new edition ) अब भारतीय डीलरशिप्स पर भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में कंपनी जल्द इसे लॉन्च कर सकती है।

फोर व्हीलर निर्माता कंपनी डैटसन जल्द ही भारत में अपनी सस्ती हैचबैक कार रेडी गो ( bs6 Datsun redi go ) ( Datsun redi go 2020 ) फेसलिफ्ट को लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि रेडी गो फेसलिफ्ट ( Datsun redi go new edition ) अब भारतीय डीलरशिप्स पर भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में कंपनी जल्द इसे लॉन्च कर सकती है। अभी हाल ही में से डीलरशिप पर देखा गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस कार की खासियत और कितनी कीमत के साथ इसे भारत में लांच किया जाएगा।

इंजन

इंजन और पावर की बात करें तो इस कार में कंपनी एक नया इंजन लगाने जा रही है जो 0.8 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन होगा तो वही 1.0 लीटर की क्षमता का इंजन भी होगा। अगर बात करें जीरो पॉइंट 8 लीटर इंजन की तो यह 54 बीएचपी की पावर और 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं 1 पॉइंट लीटर क्षमता का इंजन 68 बीएचपी की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करेगा। इसमें फाइव स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प होगा।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो डैटसन रेडी गो फेसलिफ्ट में 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। इसके साथ में कार के अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, कार रिवर्स पार्किंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ कई अन्य जरूरी फीचर्स को शामिल किया गया है।

अगर बात करें इस कार के लुक की तो इसमें कॉस्मिक बदलाव किए गए हैं जिसमें आपको 14 इंच के dual-tone व्हील, के साथ कार के इंटीरियर में नया डैशबोर्ड एसी वेंट जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे।

कीमत

अगर कीमत ( Datsun redi go bs6 price ) की बात करें तो इस कार को ₹280000 से 350000 के बीच लांच किया जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत ₹279000 थी। ऐसे में इस कार की कीमत ₹350000 तक जा सकती है।

यह कार देखने में छोटी है मगर इसमें आसानी से 4 लोग बैठ सकते हैं। इस कार को काफी स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। छोटी होने की वजह से आप घर में कम जगह होने के बावजूद भी इसे आसानी से पार कर सकते हैं इसके अलावा ट्रैफिक जाम की स्थिति में इस कार को आसानी से चलाया जा सकता है और हल्की होने की वजह से इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा आसान है ऐसे में नए ड्राइवर्स भी इस कार को आसानी से हैंडल कर सकते हैं वह भी बिना किसी मशक्कत के, ऐसे में अगर आप इस कार को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें की यह कार जल्दी मार्केट में लांच होने वाली है और डीलरशिप्स पर मॉडल्स पहुंचने लगे हैं।