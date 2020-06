Datsun redi-Go vs Renault Kwid: जानिए दोनों में से कौन सी कार आपके लिए है परफेक्ट

नई दिल्ली: भारत में अगर मिडरेंज सेगमेंट कारों की बात करें तो इन्हें खूब पसंद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंट्री लेवल कारों ( best affordable hatchback ) ( best hatchback cars under 4 lakh ) ( best hatchback car for father under 5 lakh with good mileage ) की भी बिक्री काफी ज्यादा है क्योंकि इन कारों को कम कीमत में खरीदा जा सकता है और आम आदमी के हिसाब से इनका माइलेज भी होता है क्योंकि यह कारें ज्यादा माइलेज देती हैं और हर महीने हजारों रुपए की बचत करती हैं। इन्हीं कारों में से एक है हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुई डैटसन redi-go ( Datsun redi-go bs6 ) फेसलिफ्ट। इस कार को कंपनी ने bs6 इंजन के साथ लॉन्च किया है जिसकी शुरुआती कीमत ₹283000 रखी गई है। भारत में कीमत और साइज के हिसाब से इस कार को रेनो क्विड ( Renault kwid bs6 ) से टक्कर मिलती है तो ऐसे में आज हम आपके लिए bs6 डैटसन रेड़ी गो फेसलिफ्ट और रेनो क्विड का कंपैरिजन ( Datsun redi-go vs Renault kwid ) ( Datsun redi-go or Renault kwid ) लेकर हैं जिससे आप जान पाएं कि आपके लिए दोनों में से कौन सी कार बेहतर रहेगी।

अगर अगर शुरुआत डैटसन रेड़ी गो फेसलिफ्ट के बेस वैरीअंट 0.8 लीटर की बात करें तो यह रेनॉल्ट क्विड के बेस वैरीअंट से तकरीबन ₹9200 सस्ता है। वही 800cc वैरीअंट के टॉप मॉडल डैटसन रेड़ी गो ( O ) की बात करें तो इसकी कीमत ₹416000 जो रेनॉ क्विड आरएक्सटी 0.8 वैरीअंट के मुकाबले ₹6000 तक काम है।

अगर 1.0 लीटर वैरीअंट की बात करें तो डैटसन redi-go की कीमत ₹444000 है जबकि क्विड के आरएक्सटी 1.0 लीटर वेरिएंट से यह थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसकी कीमत ₹477000 तक जाती है।

अगर हम रेनॉ के 1.0 लीटर ऑटोमेटिक वैरीअंट की बात करें तो इसे आप ₹472000 में खरीद सकते हैं जो ₹500000 तक जाती है तो वही डैटसन redi-go 1.0 लीटर ऑटोमेटिक वैरीअंट की कीमत चार लाख 77 हजार रुपए है ऐसे में यह तकरीबन ₹5000 ज्यादा महंगी है।

आपको बताते हैं कि दोनों ही कारों को भारत में खूब पसंद किया जाता है क्योंकि यह एक छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इंजन बड़ी कारों से कम पावरफुल होने की वजह से यह काफी ज्यादा माइलेज भी देती हैं ऐसे में अगर आप इन दोनों में से कोई भी कार खरीदने जा रहे हैं तो इस कंपैरिजन के हिसाब से अपना मन बना सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी।

स्पेस और स्टाइल के मामले में दोनों ही कारें एक दूसरे से 19 20 हैं। अब अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो यह आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है और आप किस हिसाब से कार खरीदेंगे। फिलहाल यह दोनों ही कारें bs6 इंजन से लैस है और भारत में बिक्री के लिए तैयार हैं जिन्हें आप अपनी नजदीकी डीलरशिप से खरीद सकते हैं और ध्यान रहे कंपनी लॉक डाउन के दौरान इन दोनों ही कारों पर ऑफर भी दे रही है तो ऐसे में इस मौके पर कार खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।