पुरानी डीज़ल गाड़ियों में लगेगा इलेक्ट्रिक किट, दिल्ली सरकार ने दी अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजधानी में पुराने डीज़ल वाहनों पर एक फैसला लिया है। सरकार ने ऐसे वाहनों के सही स्थिति में होने पर उन्हें इलेक्ट्रिक किट के साथ रेट्रोफिट करते हुए फिर से शहर की सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति के अनुसार पुराने डीज़ल वाहनों की सही स्थिति होने पर उन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दी जानकारी

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कुछ दिन पहले ही अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि पुराने डीज़ल वाहनों को अब इलेक्ट्रिक किट के साथ फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। गहलोत ने यह भी बताया कि परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पारंपरिक वाहनों की रेट्रोफिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक किट के निर्माताओं को लिस्ट करेगा और ये किट टैस्टिंग एजेंसियों द्वारा जांच करने के बाद ही इस्तेमाल होंगे।

