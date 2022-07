Delhi-NCR में नहीं चलेंगे डीजल ऑटो! 1 जनवरी से बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा फ़्यूल, जानिए सरकार का प्लान

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की नई नीति के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए डीजल ऑटो रिक्शा को आगामी 2026 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

Diesel autos to be phased out in Delhi NCR