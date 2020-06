Driving Guide lines : ड्राइविंग के समय नहीं करेंगे गाइडलाइंस को फॉलो तो होगा भारी जुर्माना

लॉक डाउन के दौरान आप जब भी कोई वाहन चलाएंगे तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आप कोरोनावायरस के संक्रमण से बच सकें। ( Guidelines for driving ) ( guidelines for driving after lockdown )