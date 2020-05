Dutsun Go BS6 , Dutsun Go+ BS6 देती हैं जबरदस्त माइलेज, लॉन्चिंग से पहले हुआ खुलासा

डैटसन ने हाल ही में अपनी 2020 रेडी गो फेसलिफ्ट कार को टीज किया है जोकि bs6 इंजन से लैस है। ( Datsun go BS6 ) ( Datsun go plus BS6 ) ( Datsun go BS6 2020 ) ( Datsun go bs6 India ) इस कार को bs6 इंजन के साथ अपडेट कर दिया गया है।

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2020 से भारत एक bs6 देश बन गया है मतलब अब भारत में सिर्फ बी एस सिक्स वाहनों की ही बिक्री की। इस डेडलाइन को पूरा करते हुए ज्यादातर कंपनियों ने अपने वाहनों को अपडेट कर दिया है और और कंपनियां अपने बचे हुए वाहनों को भी अपडेट कर रही हैं जिनमें से एक है डैटसन।

आपको बता दें कि डैटसन ने हाल ही में अपनी 2020 रेडी गो फेसलिफ्ट कार को टीज किया है जोकि bs6 इंजन से लैस है। इस कार को bs6 इंजन के साथ अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने डैटसन गो और डैटसन गो प्लस को भी अपडेट कर दिया है।

कंपनी ने इन दोनों कारों के बारे में कुछ जानकारियां साझा की है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने इन दोनों कारों को क्रैश नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया है और इनमें हेक्सागोनल ग्रिल, हॉक आई हेड लाइट्स, एलइडी डीआरएल के साथ और बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। इन दोनों कारों में सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं जिनमें एबीएस, ईवीडी और ब्रेक असिस्ट सिस्टम शामिल है इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर भी इस कार में लगाया गया है।

इंजन की बात करें तो इन दोनों में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो bs6 नॉर्म्स के हिसाब से अपडेटेड है। इन दोनों कारों में फाइव स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। इस कार का इंजन 5000 आरपीएम पर 67 बीएचपी की पावर और 4000 आरपीएम पर 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।

इन आंकड़ों के साथ ही कंपनी ने इन दोनों कारों का माइलेज भी रिवील किया है। दोनों ही कारें मैनुअल मॉडल में 19.02 किलोमीटर प्रति लीटर और सीवीटी मॉडल में डैटसन गो 19.59 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी तो वहीं गो प्लस सीबीटी मॉडल में 18.57 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी।

अगर कीमत की बात करें तो यह दोनों 400000 की शुरुआती कीमत में खरीदी जा सकती हैं।