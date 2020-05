Dutsun Go, Go Plus BS6 को इस साल खरीदें और अगले साल करें पेमेंट

आपको बता दें कंपनी ने इन कारों पर नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम बाय नाउ एंड पे 2021 ( buy now pay in 2021 ) ( buy now pay later scheme ) है।

नई दिल्ली: भारत में हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी डैटसन ने डैटसन गो ( Datsun go BS6 ) ( bs6 Datsun go ) और डैटसन गो प्लस ( Datsun go plus BS6 ) ( bs6 Datsun go Plus ) ( Datsun go bs6 offers ) ( Datsun go BS6 discount ) को अपडेट करके लांच कर दिया है। इनमें से डैटसन गो की शुरुआती कीमत ₹399000 तो वही डैटसन गो प्लस की कीमत ₹419000 है।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने इन दोनों कारों को क्रैश नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया है और इनमें हेक्सागोनल ग्रिल, हॉक आई हेड लाइट्स, एलइडी डीआरएल के साथ और बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। इन दोनों कारों में सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं जिनमें एबीएस, ईवीडी और ब्रेक असिस्ट सिस्टम शामिल है इसके साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर भी इस कार में लगाया गया है।

इंजन की बात करें तो इन दोनों में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो bs6 नॉर्म्स के हिसाब से अपडेटेड है। इन दोनों कारों में फाइव स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। इस कार का इंजन 5000 आरपीएम पर 67 बीएचपी की पावर और 4000 आरपीएम पर 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।

इन आंकड़ों के साथ ही कंपनी ने इन दोनों कारों का माइलेज भी रिवील किया है। दोनों ही कारें मैनुअल मॉडल में 19.02 किलोमीटर प्रति लीटर और सीवीटी मॉडल में डैटसन गो 19.59 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी तो वहीं गो प्लस सीबीटी मॉडल में 18.57 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी।

जाने क्या है ऑफर

आपको बता दें कंपनी ने इन कारों पर नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम बाय नाउ एंड पे 2021 ( buy now pay in 2021 ) ( buy now pay later scheme ) है। आपको बता दें कि यह है स्कीम ग्राहकों के लिए बेहद ही खास है क्योंकि अगर आप साल 2000 20 में इनमें से कोई सी भी कार खरीदते हैं तो आपको इसके लिए किस ने साल 2021 से देनी पड़ेगी, इतना ही नहीं कंपनी ने लो ईएमआई, ईएमआई बेनिफिट के साथ हंड्रेड परसेंट फाइनेंस जैसे ऑफर्स भी शुरू किए हैं जिनका फायदा ग्राहकों को मिलेगा।