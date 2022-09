Traffic Challan: हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा हजारों का चालान! जरूर जानिए BIS का ये नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पारित एक अधिसूचना में कहा गया है कि, सभी दोपहिया हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होने चाहिए। यदि आप बिना बीआईएस और आईएसआई मार्का हेलमेट पहले वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो चालान कट सकता है।

Even Wearing a Helmet Will Not Save You For Traffic Challan