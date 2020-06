Old Car Selling Tips: मुंहमांगी कीमत में बिकेगी आपकी पुरानी कार, अपनाएं ये सिंपल टिप्स

हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी पुरानी कार को बेचकर अच्छे दाम ( how to get good price of your old car ) ( old car selling tips ) हासिल कर सकते हैं।

कई बार लोग जब अपनी कार से ऊब जाते हैं तो वह इसे बेचने का मन बनाते हैं लेकिन जब वह मार्केट में अपनी कार को बेचते हैं तो उन्हें अपनी कार की मुंह मांगी रकम नहीं मिलती है क्योंकि कार में कई तरह की दिक्कतें होती हैं।

सबसे पहले आप कार के मॉडल और कंडीशन के मुताबिक उसके लिए भी होना चाहिए मसलन कस्टम अपग्रेड या रिप्लेस किए गए नए पार्ट्स।

कभी भी अपनी कार के वाजिब कीमत की मांग करें

ध्यान रहे कि कार की छोटी मोटी सभी प्रकार की टूट-फूट बेचने से पहले ही रिपेयर करवा लें अन्यथा ग्राहक को वह पसंद नहीं आएगी। कार से संबंधित माइलेज, सर्विस रिकॉर्ड, रिपेयर्ट या रिप्लेस किए गए पार्ट्स इत्यादि की जानकारी सेल के विज्ञापन में जरूर दें। इससे ग्राहक में आपको लेकर विश्वसनियता बढ़ेगी और वह कार को सीरियसली खरीदने के बारे में विचार करेगा।

विज्ञापन में अपनी कार का फोटो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही दें

खराब क्वालिटी का फोटो देखकर कोई भी ग्राहक आपकी कार खरीदने में रूचि नहीं लेगा। चाहें तो अपनी कार को पहले अच्छी तरह सर्विस करवा लें और फिर फोटो लें। अगर आप सचमुच अपनी कार बेचने में सीरियस हैं तो कार को बेचने से संबंधित सभी तरह के कागजात जैसे सेल लैटर आदि पहले से ही तैयार रखें। हर तरह की देनदारी पहले ही निपटा कर रखें ताकि आखिरी समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि पसंद आने के बावजूद केवल इस वजह से ग्राहक को कार खरीदने का निर्णय टालना पड़ जाए।

कार पर लगी खरोच और पेंट को करवाए ठीक

जैसा कि आप जानते हैं कि कार पर अगर थरोच लग जाए तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है यहां तक कि अगर पेंट भी खराब हो चुका हो या पुराना हो चुका हो तब भी आपकी कार अच्छी नहीं दिखती। ऐसे में जब आप अपनी पुरानी कार खरीदने का मन बना रहे हो तो अपनी कार की जांच अच्छी तरह से करें और उसकी बॉडी पर लगे हुए खरोच, डेंट और उखड़े हुए पेंट को ठीक करवाना ना भूलें। दरअसल जब ग्राहक आपकी कार को देखेगा तो उसे कार बाहर से ही अच्छी नहीं लगेगी ऐसे में आपको आपकी कार की वाजिब कीमत मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहक सबसे पहले आपकी कार की बॉडी को देखते हैं और कार की बॉडी पसंद आने पर ही वह कार खरीदना चाहते हैं। ऐसे में जब भी आप अपनी पुरानी कार बेचने के लिए जा रहे हो ध्यान रखें कि कार पर किसी तरह की खरोंच ना हो और कार चमचमाती हालत में हो।

टायर्स को करवाया चेंज

पुराने कार टायर्स देखने में बहुत ही भद्दे और खराब लगते हैं ऐसे में अगर आपकी कार के टायर पुराने हो चुके हैं और आप इसे बेचने का मन बना रहे हैं तो कार के टायर चेंज करवाना ना भूलें। पुराने कार टायर्स देखने में काफी बदसूरत नजर आते हैं और जब ग्राहक आपकी कार को चला कर देखेगा तब इनके फटने का भी खतरा रहता है ऐसे में कार टायर्स को जरूर चेंज करवाएं और अच्छी क्वालिटी के कार टायर्स का ही इस्तेमाल करें जिससे ग्राहक को आपकी कार पसंद आ जाए और वह इसे खरीद ले।

सर्विसिंग करवाना ना भूले

अपनी पुरानी कार को बेचने से पहले इसकी सर्विसिंग करवाना ना भूलें। दर्शन सर्विसिंग करवा लेने से आपकी कार का इंजन पहले से काफी बेहतर हो जाता है साथ ही जब आप कार चलाते हैं तो महीने 2 महीने तक कार की हालत बिल्कुल परफेक्ट रहती है ऐसे में सर्विसिंग करवाना ना भूलें।