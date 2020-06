Hero Electric Scooter फ्री में घर ले जाएं, बस एक बार देने पड़ेंगे 2,999 रुपये

नई दिल्ली: भारत में साल 2019 से इलेक्ट्रिक वाहनों ( electric vehicles ) को जमकर प्रमोट किया जा रहा है। दरअसल यह वाहन कम कीमत में तो खरीदे ही जा सकते हैं साथ ही साथ इन्हें चलाना भी कम खर्चीला होता है। बस एक बार चार्ज करिए और आसानी से कहीं भी ले जाइए। बता दें कि अभी भारत में लॉक डाउन चल रहा है ऐसे में हीरो इलेक्ट्रिक ने अब अपने ग्राहकों के लिए नई स्कीम शुरू की है। दरअसल कंपनी ने हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ( Hero Electric ) ( Hero Electric scooter ) की बिक्री बढ़ाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। ( Hero Electric offer )

अभी हाल ही में कंपनी ने कीप योर एयर एज क्लीन एज दिस‌ ( keep your hair as clean as this ) शुरू किया है। इस अभियान की मदद से कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने स्कूटर खरीदने के लिए आकर्षित कर रही है। खास बात यह है कि इस अभियान में हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले हर 50 में ग्राहक को यह स्कूटर फ्री में दिया जाएगा।

आपको बता दें कि कंपनी ने 1 जून से लेकर 20 जून तक स्कूटर्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है जिसमें आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीद सकते हैं। इन स्कूटर्स में फ्लैश lead-acid, ग्लाइड और वेलोसिटी शामिल है जिनमें से आप अपने पसंद का स्कूटर खरीद सकते हैं।

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर ₹3000 का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। अगर आप 50 वे ग्राहक होते हैं तो आपको यह स्कूटर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन स्कूटर की खरीदारी करने वालों को 10 इलेक्ट्रिक पुश स्कूटर भी उपहार में दिए जाएंगे। 10 इलेक्ट्रिक पुश स्कूटर इनाम में देने के लिए कंपनी लकी ड्रा का सहारा लेगी और तब जाकर विजेता की घोषणा की जाएगी।

अगर आप भी एक फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जाकर स्कूटर की बुकिंग करवानी पड़ेगी और इसके लिए आपको ₹2999 की राशि देनी पड़ेगी। टोकन अमाउंट देने के बाद आपका स्कूटर बुक हो जाएगा। अगर आप 50 वे ग्राहक होते हैं तो आप इस स्कूटर को फ्री में जीत सकते हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने लॉक डाउन में बिक्री बढ़ाने के लिए इस ऑफर को शुरू किया है जिसका फायदा 20 जून तक उठाया जा सकता है।

कंपनी का अनुमान है कि इस ऑफर से स्कूटर्स की बिक्री बढ़ सकती है क्योंकि लॉक डाउन के दौरान कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है ऐसे में ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरह ही हीरो इलेक्ट्रिक में भी अब ऑफर्स का सहारा लिया है जिससे स्कूटर्स की बिक्री तेजी से बढ़ाई जा सके और कंपनी दोबारा से फायदे में आ सके।