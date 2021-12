Tata Nexon को महज ₹7499 में घर ले जाएं, सेफ्टी के मामले में हासिल कर चुकी है फाइव स्टार रेटिंग

Tata Nexon में एबीएस, ईबीडी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं

Get Tata Nexon At Just 7,499 EMI, Company Starts Offer