Studds ने लॉन्च किया Ninja Elite Super D5 Decor, खूबियां ऐसी कि नजर ना हटे

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनी स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड ने लोकप्रिय निंजा एलाइट सुपर लाइन-अप में एक नया फ्लिप-अप फुल-फेस हेलमेट लॉन्च किया है। 10 अलग-अलग डेकाल वैरिएंट्स में लॉन्च इस लेटेस्ट हेलमेट निंजा एलाइट सुपर डी5 डेकॉर हेलमेट (Ninja Elite Super D5 Decor) में सुरक्षा और स्टाइल दोनों को पेश किया गया है।

स्टड्स ने Ninja Elite Super D5 Decor हेलमेट को पांच अलग-अलग साइज में पेश किया है। इसमें साइज XS (540mm) से XL (600mm) तक के हेलमेंट शामिल हैं। यह जनवरी 2021 में निंजा सुपर डी4 के लॉन्च के बाद सामने आया लेटेस्ट प्रोडक्ट है।

Ninja Elite Super D5 Decor एक फ्लिप-अप फुल-फेस हेलमेट है, जिसे मॉड्यूलर डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। यह बाइक राइडर्स को एक ओपन-फेस हेलमेट और फुल-फेस हेलमेट का दोहरा लाभ प्रदान करता है, जो इसे छोटी दूरी के साथ ही लंबी दूरी के सफर के लिए सही सुरक्षा विकल्प बनाता है।

NEW LAUNCH! A new graphic/decal in our Ninja Elite Super series of flip-up helmets. The Studds Ninja Elite Super D5 Decor is available in attractive colour options!https://t.co/lQjEQVO5Kd#Studds #StuddsHelmets #RideYourDreams #FullFaceHelmets #NinjaEliteSuperD5 #NewLaunch pic.twitter.com/JfvWz0esAh