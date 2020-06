Second Hand Car खरीदने जा रहे हैं तो फॉलो करें सिंपल टिप्स, लंबी दूरी तय करने में भी नहीं होगी दिक्कत

आजकल सेकंड हैंड कारों ( Second Hand Car ) ( Buy Used Cars ) का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल सेकंड हैंड कारें आसानी से एक लाख से ₹300000 की कीमत में खरीदी जा सकती है

नई दिल्ली: जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे नई कार ( buying new car ) खरीदना काफी महंगा होता जा रहा है क्योंकि नई कार की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है ऐसा इसलिए क्योंकि कारों में नई तकनीक नए फीचर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यही वजह है कि इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो आज हम सेकंड हैंड कारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।

आजकल सेकंड हैंड कारों ( Second Hand Car ) ( Buy Used Cars ) का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल सेकंड हैंड कारें आसानी से एक लाख से ₹300000 की कीमत में खरीदी जा सकती है और जब आप चाहे तो इन्हें बेच सकते हैं और दूसरी कार पर स्विच कर। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सेकेंड हैंड कार खरीदते समय आपको कार की कुछ जरूरी चीजों को खुद से चेक करना चाहिए नहीं तो आपको लाखों की चपत लग सकती है तो ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेकंड हैंड कार खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ( Second Hand Car Checklist ) ( Used Car Buying Tips )( Second Hand Car Tips )

टायर : सेकेंड हैंड कार लेते वक्त कार के टायर जरूर चेक करें। अगर टायर नए जैसे हैं, तो इसका मतलब टायर हाल ही में बदले गए हैं, या गाड़ी कम चली है। ये आपको स्पीडोमीटर कंसोल से पता चल जाएगा। गाड़ी के टायर खराब होने पर 12-15 हजार रुपए का एकस्ट्रा खर्च होता है।

गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री देखें- गाड़ी लेने से पहले उस ब्रांड के शोरूम जरूर जाकर गाड़ी की हिस्ट्री जरूर चेक कर लें। इससे न केवल आपको रेगुलर सर्विस की जानकारी मिलेगी वहीं अगर किसी शख्स ने कार मीटर के साथ छेड़छाड़ की है, तो वह भी पकड़ में आ जाएगी।

पेंट : सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले दरवाजों, फ्रंट और पीछे की तरफ के पेंट पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि टक्कर फ्रंट, बैक या साइड से होती है। री-पेंट होने पर आपको बॉडी पैनल पेंट के रंग से साफ पता चल जाएगा कि कार एक्सिडेंटल है। वक्त के साथ कार का पेंट भी फीका पड़ने लगता है, वहीं अगर एक्सिडेंट हुआ होगा, तो पैच साफ दिखाई देंगे।

इंजन : कार का बोनट खोल कर देखें कि क्या इंजन के आसपास कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। अगर आपको लीकेज दिखाई देता है, इसका मतलब है कि इंजन खोलने का वक्त आ गया है। ऐसे गाड़ी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं।