न होगा खराब और न ही गुम होने का डर! जानिए कैसे स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें डिजिटल Driving Licence

अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सहित अन्य डॉक्युमेंट्स भी समान रूप से मान्य है। इसे डिजिलॉकर वेबसाइट, परिवहन सेवा वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

How to download digital driving licence on Digilocker