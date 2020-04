इन 4 चीजों का ख्याल रखकर बढ़ा सकते हैं पुरानी से पुरानी कार का माइलेज

नई दिल्ली: चाहे हैचबैक कार हो या एसयूवी ज्यादातर के साथ माइलेज की दिक्कत होती है। दर्शन लोग कार चलाने और उसकी केयर करने में लापरवाही बरतते हैं नतीजतन कार का माइलेज कम हो जाता है और हर महीने जेब पर ज्यादा बोझ पड़ता है।

ऐसे में आज हम आपको उन चार तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपनी पुरानी से पुरानी कार का माइलेज बढ़ा ( Get Best Mileage ) सकते ( how to get best mileage in car ) हैं।

एयर प्रेशर : ज्यादातर लोग अपनी कार टायर के एयर प्रेशर को मेंनटेन नहीं रखते ऐसे में इंजन को ज्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है और कार का इंजन ज्यादा फ्यूल खाता है। दरअसल टायर में हवा कम होने की वजह से कार को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। मैं हमेशा कार के चारों टायर्स का प्रेशर मेंटेनेंन रखें।

पेट्रोल : आपको हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करना आपकी कार के इंजन के लिए नुकसानदायक हो सकता है दरअसल कई बार पेट्रोल पंप पर मिलावट की जाती है ऐसे में आप सिर्फ विश्वासपात्र पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल फिल करवाएं।

गियर : ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर गियर कब बदलना है और कब नहीं, अगर आप स्पीड के हिसाब से गियर नहीं बदलते हैं तो इससे आपकी कार के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और कार ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करती है जो आपकी जेब पर भारी पड़ता है इसलिए हमेशा स्पीड के हिसाब से ही गियर चेंज करें ( best mileage in diesel car ) ।

ओवरलोडिंग से बचें : लोग अपना समय बचाने के चक्कर में कई बार अपनी कार में ओवरलोडिंग कर लेते हैं फिर चाहे वह किसी को बैठाना हो या ज्यादा सामान रखना वैसे में कार के इंजन पर दबाव पड़ना निश्चित है और इससे माइलेज कम होता है इसलिए हमेशा लिमिट से ज्यादा लोगों को कार में ना बिठाए ( best mileage in petrol car ) ।