How To Increase Car Mileage: कार के कम माइलेज से हैं परेशान? तो अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स, होगा फायदा

आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिनकी सहायता से अपनी कार से अच्छा माइलेज प्राप्त कर सकते हैं। Best Speed For Mileage in Car: कार चलाने का तरीका? सही से गाड़ी चलाने का एक फायदा यह भी कि आपके साथ दुर्घटना की संभावना कम रहती है, शायद आप जानते हों कि अगर गाड़ी सही से नहीं चलाई जा रही है तो इसका गहरा प्रभाव माइलेज पर भी पड़ता है। आपको फास्ट ड्राइविंग से बचना चाहिए, अच्छा माइलेज पाने के लिए 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बेहतर है। इसके आलावा ड्राइविंग के समय ब्रेक, क्लच या स्टीरियरिंग को बार-बार बिना वजह न घुमाएं, इसका इम्पैक्ट माइलेज पर पड़ता है, इसलिए आप गाड़ी को सही से चलाएं।

How to Increase Car Mileage in India: सही जगह पर ही डलवाएं फ्यूल बहुत सारे लोग कहीं से भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवा लेते हैं, ख़राब क्वालिटी के पेट्रोल या डीजल का प्रभाव आपकी गाड़ी के माइलेज पर पड़ता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि, हमेशा अच्छे पेट्रोल पंप पर ही फ्यूल भरवाएं।

5 Steps to Improving Your Car’s Mileage: ओवरलोडिंग से बचें प्रयास करें कि ओवरलोडिंग न हो, क्योंकि गाड़ी के इंजन पर ज्यादा लोड पड़ने पर सही माइलेज नहीं मिलता है। इसलिए बूट स्पेस में अननेसेसरी सामान न रखें। इसके आलावा कार में लोगों को ठूस-ठूसकर न भरें, ऐसा करने पर आपकी कार का माइलेज कम होगा।