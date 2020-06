Cyclone Nisarga : 6 जरूरी टिप्स फॉलो करके तूफ़ान और बाढ़ से सुरक्षित रख पाएंगे अपने वाहन

बाढ़ आने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लेकर गाड़ियों का सपना और गाड़ियों का खराब होना जैसी ( vehicle safety tips in cyclone ) समस्याएं हो जाती है।

नई दिल्ली: चक्रवात Nisagra ( cyclone is nisarga ) महाराष्ट्र के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है जिससे मुंबई जैसे बड़े शहरों में बाढ़ आने की उम्मीद है। यह बाढ़ निचले इलाकों में आ सकती है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि बाढ़ आने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लेकर गाड़ियों का सपना और गाड़ियों का खराब होना जैसी ( vehicle safety tips in cyclone ) समस्याएं हो जाती है। आपको बता दें कि यह तूफान पहले भी कई इलाकों में तबाही मचा चुका है। आपको बता दें बाढ़ जैसी स्थिति में आपको अपने वाहन बचाने ( Car care in cyclone ) की जरूरत होती है अगर आपके पास कोई कार है तो इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा नहीं तो बाढ़ की वजह से यह पूरी तरह से खराब हो सकती है।

आज हम इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बाढ़ की स्थिति में अपनी कार को बचा सकते हैं और इसे पूरी तरह से सुरक्षित। क्योंकि ज्यादातर मौकों पर यह देखा गया है कि जब भी बाढ़ या तूफान जैसी स्थिति होती है है तो लोग अपनी कारों को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं और यह खराब हो जाती है तो ऐसे में आज हम आपको तूफान और बाढ़ में अपनी कार को सुरक्षित रखने का तरीका बताने जा रहे हैं। ( Secure car from cyclone nisarga )

खुले में करें पार्क

जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुंबई में अब तूफान और बाढ़ की स्थिति बन रही है ऐसे में अगर आपके पास कोई कार है तो इसे अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क करने की जगह किसे खुले मैदान या ऊंचे स्थान पर पार्क करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर ग्राउंड पार्किंग में पानी सबसे तेजी से बढ़ता है और आपकी कार डूब सकती है जिससे वह खराब हो जाएगी। ऐसे में कार को किसी खुले मैदान या खुली पार्किंग में लगाएं जहां पर जलभराव ना होता हो।

मिट्टी और कीचड़ वाली जगह पर ना करें पार्क

कई लोग अपनी कार को खुले में तो पार करते हैं लेकिन गलती से वह ऐसी जगह पर कार लगा देते हैं जहां पर मिट्टी और कीचड़ होता है। ज्यादा जलभराव और बारिश की स्थिति में यह जगह दलदल जैसी बन जाती है और आपकी कार के टायर इसमें आसानी से फंस जाते हैं। अगर जलभराव ज्यादा हो जाए तो आप यहां से अपनी कार को नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा मिट्टी वाली सतह पर कार पार्क करने की जरूरत नहीं है।

टायर्स में हवा जरूर रखें

कई बार ऐसा होता है कि आपकी कार हल्के-फुल्के कीचड़ या पानी में फंसती है लेकिन टायर्स में हवा कम होने की वजह से इसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार कार कीचड़ जलभराव में फंस जाए तो इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा ऐसे में आप अपनी कार के टायर में प्रॉपर हवा रखें। इस सरकार को निकालना आसान हो जाता है।

ऊंचे प्लेटफार्म पर लगाए कार

कई बार लोग खुले में कार पार्क करते हैं इसके बावजूद उनकी कार जलभराव का शिकार हो जाती है। आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कार को किसी ऐसे प्लेटफार्म पर पाठ करें जो सतह से थोड़ा ऊंचा। अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफार्म ना मिले तो आप अपनी कार के टायर के नीचे ईडबी लगा सकते हैं या किसी जैक की मदद से इसे थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं।

इंश्योरेंस कंपनी के संपर्क में रहें

अगर बाढ़ और जलभराव की स्थिति बने तो आप कोशिश करें कि इंश्योरेंस कंपनी के संपर्क में रहें। इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि आपकी कार का कितना प्रतिशत नुकसान होने पर इसका हर्जाना आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अपनी कार की स्थिति की जानकारी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को देते रहें।

पूरी तरह से लॉक रखें कार के दरवाजे और खिड़कियां

कई बार बारिश हो जलभराव की स्थिति में आप अपनी कार के दरवाजे खिड़कियां ब्लॉक करना भूल जाते हैं ऐसे में पानी कार के अंदर आ सकता है और आपकी कार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं।