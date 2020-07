Car Care : ऐसे करें कार क्लच का इस्तेमाल नहीं तो खराब हो जाएगी आपकी कार

बहुत सारे लोग क्लच का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं ऐसे में कार पर बुरा असर पड़ता है। ( Car Clutch ) ( Pressing Car Clutch Too Much ) ( Car Clutch Use ) ( Car Clutch Misuse ) इससे कई तरह की दिक्कतें हो जाती। माइलेज से लेकर पिकअप तक आपकी कार में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं