Hyundai ने तैयार किया ख़ास Airbag, ड्राइवर के सिर को रखेगा सुरक्षित

नई दिल्ली: अब भारत समेत दुनिया भर में जितनी भी नई कारें लांच हो रही है उन सब में सेफ्टी फीचर्स प्रायोरिटी पर दिए जाते हैं। दरअसल यह सेफ्टी फीचर्स किसी एक्सीडेंट के दौरान आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं और अगर आपकी फैमिली कार में हो तो वह भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है।

किसी भी कार में एयर बैग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं यह आपके सिर को गंभीर चोट से बचाते हैं। एयर बैग की अहमियत को समझते हुए अब दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई ने अपना नया सेंटर साइड एयर बैग ( Hyundai Air Bag ) ( Special Air Bag from Hyundai ) ( New Center Side Airbag ) ( Airbag for Driver ) ( Air Bag for Passenger ) बनाया है। यह एयरबैग किसी अन्य एयर बैग से काफी अलग और बेहद खास है तो चलिए जानते हैं क्या है इस सेंटर साइड एयर बैग की खासियत।

दरअसल सेंटर साइड एयर बैग को ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच वाले हिस्से में लगाया जाएगा। ऐसे में जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर और को पैसेंजर आपस में टकराएंगे नहीं और उनके सिर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

अगर अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में कोई बैठा नहीं भी हुआ तब भी यह एयरबैग ड्राइवर को पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और साइड से पड़ने वाले इंपैक्ट को कम करेगा।

हुंडई का यह नया सेंटर साइड एयर बैग ड्राइवर सीट पर ही फिट किया जाएगा और एक्सिडेंट के वक्त यह बिना समय गवाएं ओपन हो जाएगा जिससे ड्राइवर के सिर को 80 फ़ीसदी तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

दरअसल इस एयर बैग के बिना एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर और पैसेंजर के सिर आपस में टकरा जाते हैं या फिर साइड पैनल से ड्राइवर का सिर जख्मी हो जाता है और यह नया एयर बैग इन चीजों से ड्राइवर के सिर को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा।

जाने क्या है खासियत

हुंडई ने इस एयरबैग को बेहद हल्का और आकार में छोटा बनाया है और इसके लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसे कंपनी की तरफ से पेटेंट करवा लिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि अब नई हुंडई कारों में यह एयर बैग दिया जाएगा।अभी इस बात की जानकारी नहीं सामने आई है कि पहले इसे किस कार्य में लगाया जाएगा लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी हुंडई कार में एयर बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है।