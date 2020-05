Hyundai लॉन्च करेगा कम कीमत वाली MPV, रेनॉ ट्राइबर और मारुति अर्टिगा को मिलेगी कड़ी टक्कर

भारत मे एमपीवी की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा और रेनॉ ट्राईबर ( cars like Maruti Ertiga, cars like Renault triber ) जैसी कारें पहले से मौजूद हैं। इन कारों को टक्कर देने के लिए बहुत ही जल्द ही अपनी नई एमपीवी ( Hyundai upcoming MPV ) ला रहा है।

नई दिल्ली: भारत में मल्टी पर्पज कार ( एमपीवी ) को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी फैमिली आसानी से बैठ सकती हैं। अगर भारत मे एमपीवी की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा और रेनॉ ट्राईबर ( cars like Maruti Ertiga, cars like Renault triber ) जैसी कारें पहले से मौजूद हैं। इन कारों को टक्कर देने के लिए बहुत ही जल्द ही अपनी नई एमपीवी ( Hyundai upcoming MPV ) ( Hyundai MPV cars ) ( upcoming Hyundai cars 2020 ) ( upcoming MPV cars in India ) ला रहा है।

आपको बता दें कि पिछले साल ऑटो एक्सपो के दौरान हुंडई मोटर्स ने अपनी हेक्सा स्पेस का कांसेप्ट मॉडल पेश किया था। काफी समय तक इस कार पर कोई काम नहीं किया गया लेकिन अब कंपनी जल्द हीइस कार पर दोबारा से काम शुरू करने वाली है जिससे एमपीवी सेगमेंट में बाकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी जा सके।

इंजन और पावर

जानकारी के मुताबिक हुंडई की हेक्सा एमपीवी ( Hyundai multi purpose vehicle ) ( Hyundai MPV hexa space ) में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन लगाया जाएगा। यह दोनों ही इंजन जबरदस्त पावर जनरेट करते हैं और इस एमपीवी को अच्छी खासी स्पीड मिलेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपनी इस एमपीवी को साल 2021 में लांच कर सकती है।

माना तो ऐसा भी जा रहा है कि कंपनी लॉक डाउन के बाद इसी साल हेक्सा एमपीवी को भारत में लॉन्च कर देगी लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है तो ऐसे में लॉन्चिंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

खास बात यह है कि इस कार में जबरदस्त स्पेस दिया जाएगा साथ ही साथ इसमें हाईटेक फीचर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह हुंडई मोटर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी एमपीवी कार बन जाएगी। इस एमपीवी की कीमत 10 से 1200000 रुपए के बीच में हो सकती है।