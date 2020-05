बढ़ती गर्मी से कार के लिए है खतरनाक, महंगे पार्ट्स को होता है नुकसान

तापमान की वजह से लोगों को तो काफी दिक्कत हो ही रही है साथ ही साथ उनकी कारों को भी काफी नुकसान ( increasing temperature harms your car ) ( sunlight cause damage in car )हो रहा है।

नई दिल्ली: आज यानी बुधवार 27 मई को दिल्ली एनसीआर का तापमान तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस है और यह तापमान ( increasing temperature ) लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में यह तापमान और भी ज्यादा है। लगातार बढ़ते हुए तापमान की वजह से लोगों को तो काफी दिक्कत हो ही रही है साथ ही साथ उनकी कारों को भी काफी नुकसान ( increasing temperature harms your car ) ( car damage ) ( sunlight harmful for car ) ( sunlight cause damage in car )हो रहा है। दरअसल धूप से निकलने वाली गर्मी किसी भी कार्य के लिए काफी खतरनाक होती है और कार के कुछ अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है। आज हम आपको कार के उन जरूरी हिस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर गर्मी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

डैशबोर्ड

कार का डैशबोर्ड विंडशील्ड से सटा हुआ है सोता जो ज्यादातर कारों में काले रंग का होता है। काले रंग का होने की वजह से विंडशील्ड से आने वाली धूप की गर्मी को यह पूरी तरह से सोख लेता है और काफी गर्म हो जाता है। 10 बोर्ड के गर्म हो जाने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जिनमें कार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से डैशबोर्ड में जुड़ा रहता है। 10 बोर्ड में काफी सारे क्विपमेंट होते हैं जैसे म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन डिस्प्ले, एयर कंडीशनर वगैरह। लगातार बढ़ती गर्मी इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है तो ऐसे में आपको कार को गर्मी में पार्क करने से बचना चाहिए।

बोनट

कार के बोनट में इंजन होता है। ज्यादातर कारों का बोनट मेटल स्टील का बना होता है। मेटल का होने की वजह से यह भूत की गर्मी को पूरी तरह से सोख लेता है और फिर इसका असर इंजन पर होता है। इंजन कार चलाने की वजह से पहले से ही गर्म रहता है और धूप की गर्मी की वजह से यह और ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे मैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में अपनी कार का इस्तेमाल कम करें और उसे पाक करना हो तो किसी ऐसी जगह पर बात करें जहां पर छाया हो।

कार टायर्स

जैसा कि आप सब जानते हैं कार टायर्स का रंग काला होता है। काला रंग सबसे ज्यादा गर्मी को अवशोषित करता है। ऐसे में गर्मी बढ़ने की वजह से कार टायर्स पर भी असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में कार के टायर अपने आप फूलने लगते हैं और यह फट भी सकते हैं। इसके साथ ही गर्मी की वजह से टायर्स पिघलते भी हैं। कैसे मैं आपको गर्मी के मौसम में कार्यक्रम इस्तेमाल करना चाहिए और कहार को खुले में पार्क करने से बचना चाहिए।

कार का पेंट

मार्केट में जितनी भी कार्य मौजूद है उन सभी कारों में जो पेंट किया जाता है वह गर्मी की वजह से निकलने लगता है। अगर आपने कुछ महीने पहले नई कार ली है और लगातार इसे धूप में पार्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार का पेंट गर्मी की वजह से निकल जाता है और आपकी कार खराब लगने लगती। दरअसल ज्यादा गर्मी पेंट को खराब कर देती है और यह उखड़ने लगता है। ऐसे में अपनी कार को धूप में नापाक करें और अगर पाक करना भी हो तो इसे कवर डालकर रखें।