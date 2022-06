Honda Shine से लेकर Bajaj pulsar, लोगों ने जमकर ख़रीदा इस सस्ती बाइक को, 80.6 kmpl की देती है माइलेज

1. Hero Splendor Plus

टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की लिस्ट में हीरो स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) पहले नंबर पर इस बार भी रही है। पिछले महीने कंपनी ने इसकी 2,62,249 यूनिट बेचीं। मई 2021 में हीरो स्प्लेंडर की 1,00,435 यूनिट बिकी थीं। यानी पिछले महीने सालाना आधार पर इसकी 161,814 यूनिट ज्यादा बिकीं। यानी इस बार बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रही है। Splendor Plus को चलाना आसान है और इसकी माइलेज भी काफी सही है। इस बाइक की एक्स-शो रूम कीमत 69,380 रुपये से शुरू होती है। ARAI के मुताबिक Hero Splendor Plus की माइलेज 80.6 Kmpl है ।