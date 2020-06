IRDAI का बड़ा फैसला, अब नहीं करवाना पड़ेगा लंबी अवधि का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

नई दिल्ली: इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवेपलमेंट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ( irdai ) ( insurance regulatory and development authority of India ) की तरफ से वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ( vehicle third party insurance ) को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है जो ग्राहकों के काम आने वाला है। दरअसल आईआरडीएआई की तरफ से कहा गया है कि 3 और 5 साल के लंबी अवधि वाले मोटर इंश्योरेंस पैकेज प्लान को वापस ले लिया गया है, इनमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ खुदकी वजह से क्षति शामिल है।

आपको बता दें कि यह नया नियम 1 अगस्त 2020 से भारत भर में लागू कर दिया जाएगा जिसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। आईआरडीएआई की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी पॉलिसी ग्राहकों के लिए काफी भारी साबित होती हैं। ऐसी पॉलिसी में ग्राहकों को खराब सर्विस मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सितंबर 2018 में नए बीमा ( vehicle insurance ) नियम लाए गए थे जिसमें नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए तीन साल की थर्ड-पार्टी नीतियों को जारी करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि कुछ ऐसे कारण बन गए जिनकी वजह से नियमों को बदलना पड़ गया। इसमें लंबे समय के लिए वाहन का सही मूल्यांकन का हिसाब न लगा पाना, लोगों का समय से पहले ही वाहन बेच देना और लोन न चुका पाना शामिल है।

आईआरडीएआई ने आगे कहा कि ऐसी पॉलिसी ग्राहकों पर बोझ होगी अगर उन्हें खराब सर्विस मिले या नो क्लेम बोनस का आंकलन सही से ना हो. इसके चलते पॉलिसीधारकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती थी। IRDAI ने बीमा कंपनियों से 1 सितंबर, 2019 से वाहनों के लिए स्टैंडअलोन स्वयं क्षति बीमा देने के भी कहा है, क्योंकि थर्ड-पार्टी का हिस्सा पहले से ही तीन या पांच साल की नीति के तहत कवर किया गया था।

आपको बता दें कि आईआरडीएआई के इस फैसले से वाहनों को खरीदना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि इससे वाहनों की कीमत में भारी भरकम कटौती ( vehicle price down ) होगी। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत खराब है क्योंकि पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से भारत में लोक डाउन चल रहा है जिसका नतीजा यह हुआ है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर घाटे में आ गया है।

हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर साल 2019 से ही पिछले दो दशकों की सबसे बड़ी मंदी की मार झेल रहा है इसके बाद कोरोनावायरस और लॉकडाउन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ कर रख दी है ऐसे में वाहनों की बिक्री में भारी भरकम कमी आई है जो नुकसान का कारण बन कर सामने। इस फैसले के बाद जब वाहनों की कीमत कम हो जाएगी तो एक बार फिर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री वापस से सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है खैर अभी इस फैसले के बाद देखना यह होगा कि लोग नए वाहन खरीदने में कितनी दिलचस्पी दिखाते है।