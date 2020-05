कैसी भी हो सड़क बिल्कुल स्मूथ चलेगी आपकी कार, बस फॉलो करें ये सिंपल ट्रिक्स

नई दिल्ली: अक्सर लोगों के सामने एक दिक्कत आती है जो लगभग सभी के साथ कॉमन है। दरअसल यह दिक्कत उनकी कार से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों को यह शिकायत होती है कि टाइम से सर्विसिंग ( car care ) ( car service ) करवाने के बावजूद उनकी कार स्मूथ नहीं चलती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपकी कार में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक किया जा सकता है ( car care tips ) ।

एलाइनमेंट

कई बार ऐसा होता है कि कार का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है ऐसे में कार चलते समय दिक्कत करती है और एक तरफ भागती है। अलाइनमेंट ठीक न होने से कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे में मैकेनिक के पास सर्विसिंग करवाते समय इसे जरूर चेक करवाएं।

इंजन ऑयल

अगर आप समय से इंजन ऑयल ( car engine oil ) ( how to keep fit your car ) नहीं बदल पाते हैं तो इससे आपकी कार का इंजन ज्यादा शोर करता है साथ ही साथ इसकी लाइफ भी कम होती है क्योंकि ऐसा करने से यह ज्यादा गर्म हो जाता है और खराब होने की भी संभावना रहती है। ऐसे में समय से इंजन ऑयल चेंज करवाएं।

सस्पेंशन

समय बीतने के साथ-साथ कार का सस्पेंशन ( car suspension servicing ) भी पुराना होने लगता है और इसकी वजह से जब आप गड्ढे दार सड़क पर चलते हैं तो आपको काफी झटके लगते हैं। दरअसल सस्पेंशन जितना ही मजबूत और अच्छी कंडीशन में होगा उससे आपको कार चलाते वक्त काफी कंफर्ट मिलता है। ऐसे में आपको सस्पेंशन जरूर चेक करवाना चाहिए।

गियर बॉक्स

कई बार कार का गियर बदलते समय यह काफी आवाज करता है ऐसे में आपको गियर बॉक्स की भी सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाया जाए तो गियर टूटने के चांसेस रहते हैं।