Lockdown 4.0: दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो आज ही जान लें जरूरी नियम, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत

नई दिल्ली: दिल्ली यातायात पुलिस ने नोएडा की यात्रा करने वाले यात्रियों को सचेत किया कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाएं तभी उनके वाहनों की आवाजाही संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है । ( Heavy traffic jam in lockdown ) ( lockdown 4.4 traffic jam ) ( traffic jam on DND )

"जैसा कि यूपी पुलिस केवल डीएम नोएडा द्वारा जारी वाहन भारी पास के लिए नोएडा में प्रवेश की अनुमति दे रही है। ( Guidelines for vehicle in lockdown ) ( DND flyway jam ) ( commuters travelling to Noida ) ( vehicles movement passes ) दिल्ली से नोएडा की यात्रा करने वाले लोग कालिंदी कुंज बैराज फ्लाईओवर और डीएनडी फ्लाईओवर का उपयोग करके अपनी यात्रा कर सकते हैं।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में वाहनों की आवाजाही को लेकर दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया था कि पिछले लॉकडाउन के उलट दो लोगों को दोपहिया वाहन पर अनुमति दी जाएगी, अगर उनमें से एक महिला है । हालांकि यह भी कहा कि हेलमेट पहनना राइडर और पिलियन दोनों के लिए अनिवार्य होगा।

चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो लोगों को अनुमति दी जाएगी। दो बच्चों को एक कार में यात्रा करने के लिए अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी, यह कहा । एक थ्री-व्हीलर पर एक ड्राइवर के अलावा दो लोगों को अनुमति होगी और सभी को मास्क से अपने चेहरे को ढकना होगा।

अगर आप भी दिल्ली से नोएडा की यात्रा कर रहे हैं तो आपको यह सारे नियम पता होना चाहिए वरना आप के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। बताने की लॉक डाउन मैं अब धीरे-धीरे ढील दी जा रही है जिससे लोगों को एक बार फिर से सामान्य रूप से आवाजाही के लिए प्रेरित किया जा सके। लॉक डाउन की वजह से अब तक बॉर्डर सील कर दिए गए थे लेकिन अब इस नियम में थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है। हालांकि आपको कार या बाइक से यात्रा करते समय मास्क पहन के रखना है और पूरी सावधानी बरतनी होगी जिससे आप कोरोनावायरस के संक्रमण से बच सकें।

बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना नियमों को जाने ही दिल्ली से नोएडा के बीच सफर तय कर रहे हैं और वह ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है और आगे के लिए चेतावनी भी दी जा रही है।