Low Budget Bike : ये हैं भारत की लो बजट बाइक्स, देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज

नई दिल्ली: भारत में तेजी से ऐसी बाइक्स का चलन बढ़ रहा है जो ज्यादा से ज्यादा माइलेज देती हो ( best mileage bikes ) ( best mileage bikes in India ) और इनकी कीमत काफी कम हो। इन बाइक्स की खासियत यह होती है कि इन्हें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल ये बाइक्स बेहद ही मजबूत होती हैं साथ ही साथ इन में तेल की खपत कम होती। भारत में जितनी भी बाइक्स मौजूद है उनमें से ज्यादातर एक लिमिटेड माइलेज से ज्यादा नहीं देती। ऐसे में आज हम आपको बेस्ट माइलेज लो बजट बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ( top cheap bikes in India )

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ा है ऐसे में आम इंसान को बाइक चलाना काफी महंगा पड़ता है। बाइक चलाने के लिए इंसान को पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। ऐसे में यह लो बजट और बेस्ट माइलेज बाइक ही लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही हैं। ( Low budget bikes in India ) ( low budget bike )

Bajaj Platina 100 BS6: इंजन और पावर की बात करें तो Bajaj Platina 100 BS6 में 102cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 7500 Rpm पर 7.7 Hp की पावर और 5500 Rpm पर 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। गियरबॉक्स के मामले में इंजन को 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है। माइलेज की बात की जाए तो Platina 100 BS6 करीब 78 Kmpl का माइलेज दे सकती है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो यह बाइक 90 kmph की रफ्तार से दौड़ सकती है। कीमत की बात की जाए तो Platina 100 BS6 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 47,763 रुपये है।

Bajaj CT 100 BS6: पावर और स्पेशिफिकेशन की बात की जाए तो Bajaj CT 100 में 99.27cc का इंजन दिया गया है जो कि पर 8.1 Hp की पावर और पर 8.05 NM का टॉर्क जनरेट करता है। डाइमेंशन के मामले में Bajaj CT100 की लंबाई 1945 mm, चौड़ाई 752 mm,ऊंचाई 1072 mm, व्हीबबेस 1235 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm, कुल वजन 111.5 किलो और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो Bajaj CT100 के फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक, 125mm ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है और रियर में एनएनएस 100mm ट्रैवल व्हील सस्पेंशन है। माइलेज की बात की जाए तो यह बाइक (ARAI टेस्टिड) 89 kmpl का माइलेज दे सकती है। कीमत के मामले में Bajaj CT 100 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 40,794 रुपये है।