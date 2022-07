Mahindra Scorpio-N ने बनाया रिकॉर्ड, महज 30 मिनट में मिली एक लाख से ज्यादा Bookings

Mahindra All New Scorpio-N के सभी वेरिएंट की कीमतें (एक्स-शो रूम)



All New Scorpio-N Z2 PETROL : 11.99 लाख रुपये

All New Scorpio-N Z4 PETROL : 13.49 लाख रुपये

All New Scorpio-N Z6 DIESEL : 14.99 लाख रुपये

All New Scorpio-N Z8 PETROL : 16.99 लाख रुपये

All New Scorpio-N Z8L PETROL: 18.99 लाख रुपये

All New Scorpio-N Z8L (6S) PETROL: 19.19 लाख रुपये