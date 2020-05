Mahindra की कोई भी SUV खरीदें और अगले साल करें पेमेंट, कंपनी ने शुरू किया ऑफर

कार कंपनियां नए नए तरीके निकालनी है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लुभावने ऑफर भी दे रही है। इन ऑफर्स का फायदा लॉक डाउन के दौरान ग्राहकों को मिलेगा। अब महिंद्रा भी इस रेस में शामिल हो गई है। ( Mahindra car offers ) ( Mahindra own now pay in 2021 )

नई दिल्ली: देशभर में लॉक डाउन में थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है लेकिन फिर भी अभी तक ऑटोमोबाइल शोरूम बंद है और कारों की बिक्री पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि कार की बिक्री बंद होने के बाद से कार कंपनियां नए नए तरीके निकालनी है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लुभावने ऑफर भी दे रही है। इन ऑफर्स का फायदा लॉक डाउन के दौरान ग्राहकों को मिलेगा। अब महिंद्रा भी इस रेस में शामिल हो गई है। ( Mahindra car offers ) ( Mahindra own now pay in 2021 ) ( Mahindra lockdown offers ) आपको बता दें कंपनी ने अब ओन नाउ पे इन 2021, ईएमआई ( Mahindra EMI offer ) पर 3 महीने का मोरटोरियम, लेडीज स्पेशल स्कीम ( Mahindra EMI schemes for women ) , हंड्रेड परसेंट ( Mahindra 100 percent on road finance ) ऑन रोड फाइनेंस और लोंग टर्म लोन जैसे कई ऑफर्स पेश किए जिनका लाभ महिंद्रा ग्राहकों को मिलेगा तो चलिए जानते हैं क्या है यह स्कीम और ग्राहकों को इस में कितना फायदा मिलेगा।

ओन नाउ पे इन 2021 स्कीम अब ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां दे रही हैं, इस स्कीम में ग्राहक जब चाहे तब इस लॉक डाउन के दौरान कार खरीद सकते हैं और उन्हें इसकी रतन अगले साल चुकानी पड़ेगी। जी हां ग्राहकों को कार खरीदने पर साल 2020 में इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बल्कि आप महिंद्रा की कार खरीदने के बाद अगले साल यानी 2021 में पेमेंट कर सकते हैं। ( Own now pay in 2021 )

दूसरी जो स्कीम है वह 90 दिन का मोराटोरियम ( Mahindra 90 days moratorium ) है। इसमें ग्राहकों को कार खरीदने के बाद 3 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी और 3 महीने पूरे होने के बाद ग्राहकों को ईएमआई भरनी शुरू करनी पड़ेगी। यह स्कीम काफी फायदेमंद है और ग्राहकों को इससे काफी फायदा मिलेगा खासकर उन लोगों को जिनकी नौकरी इस लॉगिन डाउन के दौरान चली गई है या फिर उन्हें कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है ऐसे लोगों के लिए महिंद्रा की नई स्कीम फायदेमंद है।

इसी क्रम में जो अगली स्कीम है वह है हंड्रेड परसेंट ऑन रोड फाइनेंस। इसके साथ ही महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल स्कीम शुरू की गई है जिसमें ब्याज दर पर बीपीएस डिस्काउंट शामिल है। यही नहीं कंपनी ने हर महीने दी जाने वाली एमआई को कम करने के लिए बलून और स्टेप अप ईएमआई की पेशकश भी की है। जिसमें पहली तीन ईएमआई बेहद कम होगी। इसमें पूरे लोन के कार्यकाल के लिए तीन यमाई में 50 फ़ीसदी भरना होता है। जब लोन के आखिर में पहुंचते हैं तो 25 फ़ीसदी लोन पेमेंट की जा सकती है।