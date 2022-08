Maruti All New Alto K10 के बेस वेरिएंट में मिलते हैं ये 20 नए फीचर्स, कीमत 3.99 लाख से शुरू, देखिये पूरी लिस्ट

अगर New Alto K10को खरीदने की सोच रहे तो आइये जानते हैं इसके बेस वेरिएंट (STD MT) में मिलने टॉप 20 फीचर्स के बारे में

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने भारत में अपनी All New Alto K10 को लॉन्च कर दिया है।यह कार कुल 6 वेरिएंट में आई है, इसकी एक्स-शोरूम, दिल्ली में कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होती है। K-सीरीज 1.0-लीटर इंजन का इस्तेमाल किया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 24.90 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज देती है। इस रिपोट में हम आपको नई All New Alto K10 के सिर्फ बेस वेरिएंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यह कुल 20 नए फीचर्स के साथ आया है, अगर New Alto K10को खरीदने की सोच रहे तो आइये जानते हैं इसके बेस वेरिएंट (STD MT) में मिलने टॉप 20 फीचर्स के बारे में...