Maruti New S-Presso अब देगी 25km की माइलेज, नए इंजन और 11 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ हुई लॉन्च

Published: July 18, 2022 11:27:10 am

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी mini-SUV S-presso को अब नए इंजन के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है। नयी एस-प्रेसो (New S-Presso) में अब नेक्स्ट जे के-सीरीज1.0L ड्यूल जेट, ड्यूल VVT (Next Gen K-Series 1.0L Dual Jet, Dual VVT) पेट्रोल इंजन लगा है जोकि Idle-Start-Stop टेक्नोलॉजी से लैस है। खास बात यह है कि अब यह कार 25 किलोमीटर से ज्यादा की माइलेज ऑफर कर रही है। New S-Presso मैन्युअल और AGS गियरबॉक्स से लैस है। आइये जानते हैं इस नये मॉडल की कीमत से लेकर इसके फीचर्स तक के बारे में।