Maruti Suzuki S Presso vs Dutson Go BS6 : जानें कौन सी कार है आपके लिए परफेक्ट

नई दिल्ली: अभी हाल ही में जैक्सन ने अपनी पॉपुलर कार डैटसन गो का bs6 अवतार भारत में लॉन्च किया है। भारत में यह Car काफी पसंद की जाती है और अब यह पूरी तरह से bs6 इंजन से अपडेट की जा चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मारुति एस्प्रेसो ( Maruti Suzuki s presso ) को bs6 डैटसन गो ( Datsun go BS6 ) से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों कारों में से कोई खरीदने जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए इन दोनों कारों का कंपैरिजन लेकर आए हैं जिससे आप समझ सके कि आपके लिए कौन सी कार परफेक्ट रहेगी। ( Best mileage car in India ) ( best mileage cars under 4 lakh ) ( best cheap cars in India )

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो bs6 डैटसन गो में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 75 पॉइंट 94 बीएचपी की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन दिया जाता है जिसमें से आप अपनी पसंद का वेरिएंट चुन सकते हैं। अगर बात करें इस कार के माइलेज की तो मैनुअल ट्रांसमिशन में इस कार का माइलेज 19.02 और सीवीटी ट्रांसमिशन में इस कार का माइलेज 19.59 किलोमीटर प्रति लीटर है।

अगर बात करें मारुति एस्प्रेसो की तो इस कार में 998cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 55100 आरपीएम पर 50 एचपी की पावर और 35100 आरपीएम पर 90 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करता है।