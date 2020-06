Maruti Swift Vs Hyundai I10 Nios: जानें दोनों में से कौन सी कार आपके लिए है परफेक्ट

यह दोनों ही कारे bs6 इंजन से लैस है और अगर आप इनमें से कोई भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी कार ( best car under 6 lakh ) ( best hatchback under 6 lakh ) ( best cars with good mileage ) आपके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगी तो आज हम आपके लिए इन दोनों कारों का कंपैरिजन लेकर आए हैं

नई दिल्ली: भारत में हैचबैक कारों को काफी पसंद किया जाता है और अगर पॉपुलर हैचबैक की कार हो रही हो तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और हुंडई i10 निओस ( Maruti Swift vs Hyundai i10 nios ) ( Swift vs i10 nios ) का नाम जरूर सामने आता है। यह दोनों ही कारे bs6 इंजन से लैस है और अगर आप इनमें से कोई भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी कार ( best car under 6 lakh ) ( best hatchback under 6 lakh ) ( best cars with good mileage ) आपके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगी तो आज हम आपके लिए इन दोनों कारों का कंपैरिजन लेकर आए जिससे आप समझ पाए कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है।



Maruti Suzuki Swift

अगर इंटीरियर के फीचर्स की बात करें तो इसमें 4.2 इंच का कलर मेड एलईडी डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही कार में 360 डिग्री अराउंड व्यू मॉनिटर दिया गया है जिससे आपकी पार्किंग पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और आसान हो जाएगी।

अगर इंजन और पावर की बात करें तो इस कार में K12 सी 1.2 लीटर चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 91 पीएस की पावर और 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। नई स्विफ्ट में आपको माइल्ड हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा।

अगर माइल्ड हाइब्रिड वैरीअंट की बात करें तो इसमें Wa0 5a इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जो 3.1 पी एस की पावर और 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। वही फुल हाइब्रिड की बात करें तो इसमें Pb05 इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जो 13.6 पीएस की पावर और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करती है। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी भी दी जाएगी जिन पर यह काम करती हैं।

आपको बता दें कि पेट्रोल और पेट्रोल इलेक्ट्रिक माइल हाइब्रिड में फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सीवीटी ट्रांसमिशन चूस करते हैं तो आपको यहां पर फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा।

अगर हम पेट्रोल इलेक्ट्रिक फुल हाइब्रिड विराट की बात करें तो इसमें 5speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा जिसमें फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर कीमत की बात करें तो इस कार की शुरुआती कीमत ₹519000 से शुरू होती है।

Hyundai i10 NIOS

इंजन की बात करें तो इस कार में 1.2 लीटर टर्बोचार्जड इंजन लगाया गया है जो 74 बीएचपी की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करता है। इस कार के सभी मॉडल्स में फाइव स्पीड ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प स्टैंडर्ड दिया गया है। ( Hyundai Grand I10 Bs6 Mileage )

फीचर्स

अगर फीचर्स की बात करें तो इस कार में 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस कमांड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कीमत

अगर बात करें इस कार की कीमत की तो यह कार आप ₹506000 की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।