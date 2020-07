MG Hector Plus भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Hector Plus चार वेरियंट लेवल (Style, Super, Smart और Sharp) में बाजार में उतारी गई है। MG Hector Plus की शुरुआती कीमत 13.49 लाख रुपये है।

नई दिल्ली: एमजी मोटर इंडिया ने अपनी 6-सीटर एसयूवी हेक्टर प्लस ( MG Hector Plus ) लॉन्च कर दी। Hector Plus चार वेरियंट लेवल (Style, Super, Smart और Sharp) में बाजार में उतारी गई है। MG Hector Plus की शुरुआती कीमत 13.49 लाख रुपये है। यह नई एसयूवी मूलरूप से 5-सीट वाली Hector एसयूवी का 6-सीटर मॉडल है। हेक्टर प्लस में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसका लुक हेक्टर से अलग बनाते हैं। साथ ही इसमें तीन लाइन में 6-सीट्स दी गई हैं।

एमजी हेक्टर प्लस में हेक्टर से अलग क्रोम फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी DRL (डे-टाइम रनिंग लाइट्स), नए एलईडी हेडलैम्प, नए डिजाइन के रियर टेललैम्प, फ्लोटिंग सिग्नल टर्न इंडिकेटर्स, शार्क फिन एंटीना, नए फ्रंट और रियर बंपर, बोल्ड दिखने वाले स्किड प्लेट्स और ड्यूल टोन मशीन्ड अलॉय वील्ज दिए गए हैं।

इंटीरियर

हेक्टर प्लस में तीन लाइन में 6-सीट्स हैं, जिनमें दूसरी लाइन 2 कैप्टन सीट हैं। कैप्टन सीट्स के साथ स्लाइड और रेक्लाइन फंक्शन मिलते हैं। एसयूवी में स्मोक्ड सीपिया लेदर सीट्स, लेदर फिनिश स्टीयरिंग वील, फ्रंट और रियर रीडिंग लाइट्स, 8-कलर ऐम्बिएंट लाइटिंग और 7-इंच मल्टी इन्फर्मेशन डिस्प्ले जैसी खूबियां हैं।

इंजन के तीन ऑप्शन

हेक्टर प्लस के इंजन 5-सीट वाली हेक्टर एसयूवी से लिए गए हैं। इनमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड और 2-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं। दोनों पेट्रोल इंजन 143 PS की पावर और 250Nm टॉर्क जेनरेट करते हैं। डीजल इंजन 170 PS की पावर और 350Nm टॉर्क जेनरेट करता है। तीनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा बिना हाइब्रिड वाले पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है।

फीचर्स

हेक्टर प्लस में 6-तरह से पावर अजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-तरह से पावर अजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट ओपनिंग, स्मार्ट स्वाइप ऑटो टेलगेट ओपनिंग, हीटेड आउट साइड रियर व्यू मिरर्स, ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.4-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और इन्फिनिटी प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर हैं। हेक्टर प्लस में भी एमजी मोटर की i-स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी दी गई है, जिसमें 55 से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी

नई हेक्टर प्लस एसयूवी में 6-एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर हैं।

कीमत

हेक्टर प्लस के पेट्रोल मॉडल की कीमत 13.49 लाख से 18.21 लाख रुपये के बीच है। वहीं, डीजल मॉडल के दाम 14.44 लाख से 18.54 लाख रुपये के बीच है। कंपनी ने कहा है कि ये स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो 13 अगस्त तक के लिए है। 13 अगस्त के बाद इसकी कीमत में 50 हजार रुपये तक का इजाफा किया जाएगा।