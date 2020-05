MG Motors भारत में लॉन्च करेगा सस्ती EV, महज 50 मिनट में हो जाएगी फुल चार्ज

जानकारी के मुताबिक एमजी मोटर्स की अगली इलेक्ट्रिक कार किफायती ( cost effective ev ) ( MG cars under 10 lakh ) ( best electric cars under 10 lakh in India ) तो होगी साथ ही साथ यह 1 घंटे से कम समय में चार्ज हो जाएगी।