Monson offer: केवल 3999 रुपये देकर लायें Honda Shine, साथ में मिलेगा 5000 का कैशबैक, जानिए सभी स्कीम

3999 रुपये देकर घर लायें Honda Shine



इस महीने honda Shine को आप बहुत ही आसानी से अपने घर ला सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी जेब में 3999 रुपये होने चाहिए । होंडा की मानसून स्कीम के तहत सिर्फ 3999 रुपये की डाउनपेमेंट देकर आप इस बाइक को ले जा सकते हैं और बाकी बची रकम को आप इजी EMI में चुका सकते हैं। इतना ही नहीं सिर्फ 7.99% की दर से रेट ऑफ़ इंटरेस्ट की भी सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा इस बाइक पर 5% के हिसाब से 5000 रुपए तक का कैशबैक भी दी जा रहा है। कैशबैक ऑफर Standard Chartered, federal bank, bank of baroda, Idfc first और one card बैंक के कार्ड्स पर मिलेगा। ये ऑफर्होंस 31 जुलाई तक लागू हैं। होंडा की शाइन ने हाल ही में भारत में 1 करोड़ उपभोक्ताओं की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।