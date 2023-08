ये हैं दुनिया के सबसे महंगे टायर्स, कीमत इतनी कि आ जाएं कई बेशकीमती लग्जरी कारें

नई दिल्लीPublished: Aug 03, 2023 12:24:56 pm Submitted by: Shivam Shukla

Most Expensive Tyres in the World: आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे टायरों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनकी कीमत इतनी है कि उतने कई लग्जरी कारें आ जाएं। इन टायरों में दुनिया की सबसे तेज गति वाली कार Bugatti Veyron के टायर का भी नाम शामिल है।

Most Expensive Tyres in the World