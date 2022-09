हो गया कन्फर्म: भारत में आयोजित होगा MotoGP रेसिंग, इस स्टेट में होगी रफ़्तार की जंग और मिलेगी 50 हजार लोगों को नौकरी

MotoGP का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC) के ट्रैक पर किया जाएगा। इसे फॉर्मूला वन (F1) रेसिंग के लिए तैयार किया गया था, अब एक बार फिर से ये ट्रैक रफ़्तार की जंग का गवाह बनेगा।

MotoGP to Debut in India Next Year at BIC - Pic Courtesy: MotoGP