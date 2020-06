Motor Vehicle Rules : फिर बदले जाएंगे मोटर वेहिकल रूल्स, लोगों से मांगे गए हैं सुझाव

अब एक बार फिर से केंद्र सरकार मोटर वाहन नियमों को बदलने वाली है। ( Motor vehicle rules to be changed ) ( motor vehicle rules will change )

नई दिल्ली: अभी हाल ही में मोटर वाहन नियमों ( motor vehicle rules ) ( motor vehicle rules in India ) को बदला गया था जिसमें डालने के लिए मोटर चालकों को काफी वक्त लग गया था और हजारों की संख्या में देश भर में लोगों के चालान काटे गए थे।

वाहन नियमों में बदलाव से पहले जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं जिससे यह नियम आम आदमी के अनुरूप रहे और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में वाहन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था जिसके बाद चालान की राशि को काफी बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि चालान की रकम तकरीबन ₹10000 तक रखी गई थी। इनमें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, 18 साल से कम उम्र के लोगों का गाड़ी चलाना आदि नियमों पर भारी चालान तय किया गया था। अब साल 2020 में भी इन नियमों को बदला जा सकता है और उसमें सुधार किए जा सकते हैं। ( Motor vehicle rules 2020 ) ( motor vehicle rules suggestion )

आपको बता दें कि जिन नियमों को बदलने के लिए सुझाव मांगे गए हैं उनमें नई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां और ड्राइविंग लाइसेंस को रिकॉर्ड करने संबंधी नियम हैं। आपको बता दें कि देशभर में कोरोनावायरस की वजह से लॉक डाउन किया गया है जिससे ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं और वह वाहन नहीं चला रहे हैं। ऐसे में आम लोगों से इन नियमों को बदलने के लिए सुझाव मांगे गए हैं और इसके लिए 29 मई 2020 को दो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे।

इन नियमों में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, सरेंडर और रिन्यूअल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाना, लर्नर्स लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, नेशनल रजिस्टर, डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, 6 माह के लिए अस्थाई रजिस्ट्रेशन जिसमें 1 माह का अतिरिक्त समय देना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड सर्टिफिकेट, वाहन में किसी तरह के बदलाव के लिए ऑनलाइन मंजूरी, 7 दिन पहले गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल आदि शामिल है।

इसके साथ ही खराब हो चुकी गाड़ियों की रीकॉल पॉलिसी के बारे में भी सरकार की तरफ से सुझाव मांगे गए हैं जिससे नियमों में सुधार किए जा सके। आम आदमी से सुझाव मांगने का मकसद यही है कि इन नियमों में किसी तरह की गलती ना रह जाए। इन सुझावों को 60 दिन के अंदर ईमेल के जरिए सुझाव मंत्रालय के संयुक्त सचिव ट्रांसपोर्ट को भेजना है। अगर आप भी अपना सुझाव भेजना चाहते तो[email protected] (तो[email protected]) पर भेज सकते हैं।