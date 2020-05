नई दिल्ली: भारत में आजकल यूज्ड कारों को खूब खरीदा जाता है और लोगों को कई साल पुरानी यूज्ड कार चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकंड हैंड यूज्ड कार है खरीदने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है ( second hand car checklist ) ( used car checklist ) ( inspection of used car ) ( checklist for second hand car ) और अगर आप जरूरी टिप्स ( used car buying tips ) ना फॉलो करें तो आपका नुकसान हो सकता है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले कौन से टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं ( how to buy used car ) जिन से आप बेहतरीन यूज्ड कार खरीद सकते हैं।

एक्सटीरियर

कभी भी यूज कार खरीदने से पहले उसके एक्सटीरियर को जरूर चेक करें और यह भी देखें कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। तार की बॉडी से लेकर हेड लाइट और टेल लाइट को भी चेक करें।

इंटीरियर

कार के अंदर बैठकर स्क्रीन इंटीरियर को भी अच्छे से चेक करें। देखें कि अंदर सारे स्वीट्स और बटन ठीक से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसी म्यूजिक सिस्टम और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जरूर चला कर देखें।

कार के पेपर्स

यूज कार लेते समय सबसे जरूरी चीज है कार के पेपर जो कि आपको किसी भी कानूनी पचड़े में फंसने से बचाएंगे। इन पेपर्स में इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है इस बात को सुनिश्चित करने की पेपर्स पूरे हो जिससे कार आसानी से आप के नाम पर ट्रांसफर हो जाए।

मैकेनिक से जरूर चेक कराएं

आप कार को कितना भी चला कर देख ले फिर भी आप उस लिहाज से कार नहीं चेक कर सकते जिस तरह से मैकेनिक चेक करता है ऐसे में किसी अच्छे मकैनिक को अपनी कार दिखाकर ठीक से इसे चेक करवाएं जिससे आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो।