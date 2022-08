नितिन गडकरी ने कहा, सभी पुराने वाहनों पर भी लगेगा हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP), जानिए क्या है प्लान

सभी वाहनों में टैम्पर-प्रूफ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRPs) का इस्तेमाल किए जाने के बाद टोल प्लाजाओं पर इन्हें रोकने की जरूरत नहीं होगी और हाइवे पर लगे कैमरों की मदद से वाहनों के नंबर प्लेट की पहचान होगी और सीधे वाहन मालिक के खाते से पैसे काट लिए जाएंगे।

High security number plates For All Old Vehicles Says Nitin Gadkari