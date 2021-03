क्या है Honda Motors की नई तकनीक, जो कारों को कोरोना वायरस मुक्त बनाती है

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को एक महामारी के रूप में घोषित किए जाने के लगभग एक वर्ष बाद भले ही दुनिया के कई हिस्सों में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया हो, लेकिन अभी भी वायरस से खतरा बना हुआ है। बड़े पैमाने पर मानवता के लिए नया सामान्य आने के बाद से ऐसे कई विकास हुए हैं जो सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने का दावा करते हैं। ऐसा ही एक कदम होंडा मोटर यूरोप से सामने आया है जिसने मुसाफिरों को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी नई क्षमताओं के साथ एक नया केबिन एयर फिल्टर पेश किया है।

होंडा मोटर यूरोप द्वारा लाए गए एयर फिल्टर में कुल चार पर्ते (लेयर) हैं, जिनमें पहली दो माइक्रोफाइबर की हैं जो धूल और परागकणों के खिलाफ एक बैरियर का काम करती हैं जबकि एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर वाली तीसरी लेयर अतिरिक्त फ़िल्टर प्रदान करती है।

इस केबिन फिल्टर का वो अंतिम फिल्टर है जिसमें कथित तौर पर फल के अर्क होते हैं, जो कि कंपनी के अनुसार, वायरस के कणों को फंसाने की क्षमता के साथ फिल्टर प्रदान करते हैं।

