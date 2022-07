नितिन गडकरी का दावा! Petrol पर लगेगा 'बैन' और गाड़ियों में इस्तेमाल होगा 65 रुपये वाला ये सस्ता फ़्यूल

Nitin Gadkari ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि, "पेट्रोल के लिए खर्च किए जाने वाले 115 रुपये प्रति लीटर की तुलना में, 65 रुपये प्रति लीटर पर इथेनॉल एक आम व्यक्ति के लिए एक बहुत ही लागत प्रभावी ईंधन साबित होगा।"

Nitin Gadkari claims Petrol would be Banned in India in the next 5 years