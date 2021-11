Delhi Air Pollution: केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को राज्य में प्रवेश की अनुमति, जानिए क्या है सरकार की योजना

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से बढ़ते वायु प्रदूषण से सभी लोग परेशान हैं। हवा इतनी ज़हरीली हो गई है कि लोगों की हालत खराब हो रही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार के आदेश पर शहर में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अब दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई योजना बना चुकी है। इस योजना के अनुसार इसी हफ्ते शनिवार यानि की 27 नवंबर से एक हफ्ते यानि की 3 दिसंबर तक शहर में बाहर से आने वाले पेट्रोल और डीज़ल वाहनों पर बैन लगा दिया है। इस बैन की घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की।

सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रवेश

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में बाहर से आने वाले पेट्रोल और डीज़ल वाहनों पर बैन लगने के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे राहत दी है। इसके चलते शहर के बाहर से आने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश लेने से कोई पाबंदी नहीं है। यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।

यह भी पढ़े - Delhi Air Pollution: हवाओं की रफ्तार थमते ही फिर सांसों पर गहराया संकट, जानिए बढ़कर कितना हुआ AQI

एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी चिंता का विषय

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (वायु गुणवत्ता सूचकांक / AQI) अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। आज गुरूवार 25 नवंबर की सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत ही खराब और चिंताजनक माना जा रहा है।

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 339 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



Visuals from near Akshardham and Sarai Kale Khan pic.twitter.com/Tcot2dAiyM