सिर्फ 2 लाख में Maruti Swift, WagonR और Alto को खरीदने का मौका! EMI का भी उठा सकते हैं फायदा

2 लाख में Maruti Swift, WagonR और Alto खरीदने का मौका

Maruti True Value पर इस समय कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे लेकिन हमने तीन बेस्ट मॉडल आपके लिए चुने हैं। True value पर Alto 800 LXI उपलब्ध है जिसकी डिमांड 2 लाख रुपये है। इसके अलावा एक Wagon R LXI भी उपलब्ध है जिसकी डिमांड भी 2 लाख रुपये बताई गई है। इतना ही नहीं 2013 का मॉडल Swift VDI भी आपको 2 लाख रुपये की कीमत में मिल जाएगा। खास बात यह है कि ये तीनों की कारें true value inspected है। आप इन कारों को आसान EMI पर भी खरीद सकते हैं ।