Air India One : 1200 करोड़ के हाईटेक प्लेन में उड़ान भरेंगे PM Narendra Modi, मिसाइल सिस्टम से है लैस

Air India One : 1200 करोड़ के हाईटेक प्लेन में उड़ान भरेंगे PM Narendra Modi, मिसाइल सिस्टम से है लैस

भारत में भी एक ऐसा ही विमान तैयार करवाया है जो बोइंग 777-300ERs ( PM Modi's new jet plane ) ( PM Modi's Air India one ) ( Air India one plane for PM Modi ) विमान से बनाया गया है और इसका नाम एयर इंडिया वन रखा गया है। आपको बता दें कि भारत को ऐसे दो विमान इस महीने मिलने वाले हैं।