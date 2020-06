Power Bank Blast : इन 4 वजहों से ब्लास्ट होता है पावरबैंक, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलतियां

नई दिल्ली: आजकल लोग अपने मोबाइल पर काफी समय बिताते हैं ऐसे में मोबाइल की बैटरी चाहे 4000 एम ए एच की होया 5000 एम ए एच की हो फिर भी लोगों को वह कम ही लगती है। लोग अपने फोन को बार बार चार्ज नहीं करना चाहते हैं ऐसे में ज्यादातर लोगों के पास पावर बैंक ( Power banks ) होता है जिससे वह अपने फोन को एक से दो बार फुल चार्ज कर सकते हैं। दरअसल पावर बैंक के अंदर रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसे लेकर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं और इसका आकार भी काफी कम होता है साथ ही साथ इसकी कीमत भी 500 से लेकर ₹1000 के बीच होती है।

पावर बैंक की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी क्षमता कितने एमएएच की है। जितनी ज्यादा क्षमता का पावर बैंक खरीदेंगे उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी और आप उतनी ही ज्यादा बार अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं।

हाल ही में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों के पावर बैंक ब्लास्ट ( Power Bank blast ) हो गए हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह खराबी की वजह से ब्लास्ट होते हैं जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि ज्यादातर मामलों में पावर बैंक के ब्लास्ट होने के पीछे आपकी ही गलत आदतें ( Power Bank blast reasons ) शामिल होती हैं जिनकी वजह से पावर बैंक फट जाता है और कई बार यह इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट होता है कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे मैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पावर बैंक का इस्तेमाल करें जिससे यह सुरक्षित रहे और कभी फटे ना। अपने पावर बैंक को सुरक्षित रखने के लिए हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जिसे फॉलो करने के बाद आपका पावर बैंक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ( How to prevent PowerBank from blast )

बैग के अंदर ना रखें

ऐसा देखने को मिला है कि कई बार लोग ट्रैवल करते समय अपने बैग के अंदर पावर बैंक को रख लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी पर बैग के अंदर रखने की वजह से पावर बैंक काफी गर्म हो सकता है और इसके ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है।

गर्म स्थान पर ना रखें

कभी भी अपने पावर बैंक को किसी ऐसी जगह पर ना रखें जहां गर्मी हो जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बिजली से चलता हो ऐसी जगह रखने पर पावर बैंक के ब्लास्ट होने का खतरा रहता है।

बैटरी को डाउन होने से पहले ही कर ले चार्ज

पावर बैंक की बैटरी जब 20 परसेंट बची हो तभी से चार्ज कर लेना चाहिए। किससे बैटरी पर जोर नहीं पड़ता है और वह ठंडी रहती है। वही आप अगर डिस्चार्ज होने के बाद पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो इससे बैटरी पर दबाव पड़ता है और यह फट सकती है।

पानी से बचाएं

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर बैंक वाटर प्रूफ नहीं होता है ऐसे में आपको अपने पावर बैंक को पानी से सुरक्षित रखना चाहिए कई बार पावर बैंक के सर्किट में पानी चले जाने की वजह से जब आप इसे बिजली से चार्ज करते हैं तो यह काफी गर्म हो जाता है और इसके फटने का खतरा बना रहता है ऐसे में इसे पानी से बचाना चाहिए।