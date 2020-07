Renault Kwid के 3.5 लाख यूनिट्स भारत में बिकते ही कंपनी ने लॉन्च की नई कार

नई दिल्ली: Renault ने भारत में अपनी Renault Kwid के 3.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस आंकड़े के पार होने के बाद कंपनी ने अपने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का मन बनाया है। इस मौके पर कंपनी ने Renault Kwid RXL 1.0-लीटर वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। Kwid 1.0-लीटर RXL वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT का ऑप्शन दे रही है। कंपनी के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार की गई नई कार ग्राहकों को भी काफी पसंद आएगी ऐसी उम्म्मीद जताई जा रही है।

कीमत की बात की जाए तो नई Renault Kwid RXL 1.0-लीटर मैनुअल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 4.16 लाख रुपये है और AMT वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 4.48 लाख रुपये है। भारतयी बाजार में Kwid AMT 1.0-लीटर सबसे ज्यादा किफायती BS6 कार है।

कंपनी ने बताया कि उसने भारत से 45,300 यूनिट्स से ज्यादा क्विड का निर्यात किया है। Renault India Operations के कंट्री सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर Venkatram Mamillapalle ने कहा कि “Renault KWID का भारतीय बाजार में ग्लोबल लॉन्च और शोकेस्ड ने भारत में Renault की ग्रोथ को बढ़ाया है। KWID ने भारत में कंपनी की ग्रोथ में अहम योगदान दिया है। 3.5 लाख से ज्यादा क्विड परिवारों के साथ हम अपने ग्राहकों को रेनॉल्ट कंपनी की तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। भारत में KWID डिजाइन और नए फीचर्स के साथ सबसे अलग प्रोडक्ट है। भारत में कंपनी के लिए गेमचेंजर साबित हुआ है।”

Renault India भारत में ग्राहकों को कई ऑफर्स की पेशकश कर रही है। इसमें ‘Buy Now Pay Later' स्कीम शामिल है। इस स्कीम में ग्राहकों को आज कार खरीदने की आजादी मिल रही है और ईएमआई की शुरुआत तीन महीने बाद होगी। इस ऑफर का लाभ ग्राहक डीलरशिप, ऑफिशियल वेबसाइट और My Renault ऐप के जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनी डॉक्टर और पुलिस आदि को 'केयर फॉर केयरगिवर्स' प्रोग्राम के तहत अतिरिक्त फायदे दे रही है।

कंपनी Kwid के साथ ऑप्शन एक्सटेंड वारंटी दे रही है जो कि डिलीवरी की तारीख से 5 साल के लिए और 1 लाख किमी तक के लिए है। इसके अलावा कार निर्माता कंपनी अन्य सुविधा जैसे Renault Easy care दे रही है जिसमें प्रीपेड मेंटेनेंस प्रोग्राम जैसे सुनिश्चित कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं।